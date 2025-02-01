Öcalan’ın Mesajı 15 Şubat’ta Açıklanacak

İTALYAN BASINI ÖCALAN’IN GÖNDERECEĞİ MESAJI DUYURDU

İtalyan medyası, PKK/YPG’nin ana unsuru olan SDG’nin lideri Mazlum Abdi’nin, Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat’ta bir mesaj yayınlayacağını beyan ettiğini belirtti. DEM Parti kaynakları, Öcalan’ın silah bırakma çağrısına dikkat çekerek, bu tarihinin yakalanmasının 26. yıldönümü olduğunu ifade etti. İtalyan gazeteciler Chiara Cruciati ve Giansandro Merli, Suriye’nin kuzeyine ve Mazlum Abdi’ye yaptıkları ziyareti Il Manifesto gazetesinde aktardı. Bu gazeteciler, geçen pazartesi İtalyan ve Fransız siyasi temsilcilerden oluşan bir uluslararası heyetin ziyareti sırasında Mazlum Abdi ile görüştüğünü bildirdi. Yazıda, Abdi’nin önemli iki haber verdiği, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat’ta Kenya’da tutuklanmasının 26. yılı dolayısıyla bir mesaj göndereceğini doğruladığı kaydedildi. Hürriyet’te yer alan habere göre; “Mesajın video şeklinde de olabileceğini” öne süren Abdi, “Bildiride Suriye’nin kuzeydoğusuyla ilgili bir şeyler olacağına inanıyoruz. Abdullah Öcalan’ın bu bölgeyle birçok bağı var. Burada her şey birbiriyle bağlantılı” şeklinde bir açıklama yaptı. Abdi, ayrıca, Şam ile diyaloğun daha geniş bir müzakere sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

DEMPARTİ KAYNAKLARI ÖCALAN’IN AMACINI PAYLAŞIYOR

DEM Parti kaynaklarına göre, Öcalan silah bırakma çağrısını, tutuklanıp Türkiye’ye getirilmesinin 26. yıldönümü olan 15 Şubat’ta gerçekleştirmek istiyor. DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, adaya yaptıkları ikinci ziyarette elde ettikleri notların, DEM Parti yönetiminin yanı sıra KCK/PKK ile YPG/PYD’nin sözde yöneticilerine de iletildiğini bildirdi. Öcalan’ın beklenen açıklamayı video kaydıyla kendi sesinden yapmayı planladığı ve mesajını güçlendirmek için yanında üst düzey bir devlet görevlisinin olmasını öngördüğü öğrenildi. Ancak, devlet yetkilileri ve hükümet kaynaklarının video kaydına pozitif yaklaşmadığı, açıklamanın yazılı şekilde “net ve açık” olmasını tercih ettikleri belirtiliyor.

ÖCALAN’DAN SİYASİ ÖNEM İÇEREN MESAJLAR BEKLENİYOR

Siyasi kaynaklara göre, çağrının “KCK sözleşmesinin feshedilmesini” içerebileceği ve bu durumda PKK ve bağlantılı olduğu tüm terör unsurlarına yönelik olabileceği ifade ediliyor. Öcalan’ın, Suriye’deki duruma özel bir vurgu yapması ve YPG/PYD’nin faaliyet gösterdiği kuzey Suriye bölgelerindeki yapılarla ilgili beklentilerini açıkça dile getirmesi bekleniyor.

İKİNCİ ZİYARETTE 4 SAAT GÖRÜŞME

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dün Alevi örgütlerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede İmralı heyetindeki bilgileri şöyle aktardı: “Abdullah Öcalan ikinci görüşmede şunu çok net ifade etti: Muhalefetin olmadığı bir barış olmaz. Muhalefet yoksa bu iktidar her şeyi kendine yontar.” Yaklaşık 4 saat süren görüşmede, “Demokratik bir barışın zeminini sadece Kürt sorununu çözmek için değil, bu ülkede tarih boyunca yaşanmış olan Alevi sorununu çözmek, eşit yurttaşlık hakkı temelinde bu ülkede yaşayan tüm farklı halkların ve inançların temsil edilmesini sağlamak, bunun sadece sözde değil özde, demokratik bir anayasa ile güvence altına alınması için çalışıyorum” ifadelerine yer verildi. Hatimoğulları, “İşsizliğin, yoksulluğun, açlığın, geçinememenin, barınamamanın arttığı bir dönemde barışı her zamankinden daha fazla konuşmaya ihtiyacımız var” şeklinde de vurguladı.

PKK LİDERİNİN YAKALANMA TARİHİ

PKK lideri Abdullah Öcalan, 26 yıl önce 15 Şubat 1999’da Kenya’nın başkenti Nairobi’de yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Öcalan’ın yakalanması, 16 Şubat 1999’da dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in yaptığı “Abdullah Öcalan Türkiye’dedir” açıklamasıyla duyurulmuştu.