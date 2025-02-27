Öcalan’ın PKK’ya Yapacağı Çağrı Ne?

DEM HEYETİ İMRALI’DA ÜÇÜNCÜ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİ

DEM heyeti, PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı’ya üçüncü defa gitti. Pazar günü Ankara’da yapılması planlanan açıklama ise sürpriz bir şekilde bu akşam İstanbul’da yapılmak üzere değiştirildi. Bu gelişme sonrasında, Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği büyük bir merak konusu oldu. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, çağrının içeriğine ilişkin bazı kapsamlı kulis bilgilerini aktardı.

Heyet, daha önce DEM Parti’den Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder üzerinden oluşturulmuştu. Bu kez oluşturulan heyet, 7 kişilik bir ekibe genişletildi. Üçüncü ziyarette, Önder ve Buldan’ın yanı sıra eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, aynı zamanda Öcalan’ın avukatları Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol da yer aldı.

GÖRÜŞME SONLANDI

İmralı’daki Abdullah Öcalan ile görüşme saat 14.00’te sona erdi. Şu an gözler, saat 17:00’de yapılacak açıklamaya çevrildi.

ÇAĞRININ METNİ TAKSİM’DE DUYURULACAK

Ankara’dan İstanbul’a alınan çağrının, süreci hızlandırmak ve provokasyon riskini azaltmak amacıyla yapıldığı bildirildi. DEM Parti, “İmralı Heyeti’nin Sayın Öcalan ile görüştükten sonra bugün (27 Şubat Perşembe) saat 17:00’de Elit World (Taksim) Otel’de açıklama yapacaktır” açıklamasında bulundu.

ÇAĞRIDA SİLAHLARIN BIRAKILMASI VE ÖRGÜTÜN FESHİ BEKLENİYOR

Öcalan’ın çağrısının içeriğiyle ilgili olarak CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında önemli bilgiler paylaştı. Canova, “Bugün İmralı’dan net bir açıklama bekleniyor yani silahların bırakılması ve örgütün feshi…” ifadelerini kullandı. Edindiği bilgilere göre, 7 kişilik heyetle görüşmesinin ardından Öcalan’ın onlara 1 sayfalık bir açıklama vereceği ve kendisinin de bu metni okuyabileceği belirtildi. Bu belgede, PKK’nın kuruluşuna dair bilgilere ve silahlı mücadele gerekçelerinin anti demokratik uygulamalar ve Kürt kimliğinin tanınmaması gibi unsurlara dikkat çekileceği ifade ediliyor. Ayrıca, gelinen noktada demokratik açılımlar ve jeopolitik gelişmelerin PKK’nın silahlı mücadeleyi sürdürmesini anlamsız hale getirdiği vurgulanacak.

Öcalan’ın, şimdi silah bırakmanın bir gereklilik olduğu konusunda işaret vermesinin ve siyasi alanda demokratik mücadeleyi ön plana çıkarmasının beklendiği de kaydediliyor. Aynı zamanda örgütü feshettiğini açıklaması da umutlar arasında; tam ifadesinin ne olacağı ise merak konusu. Beklentilere göre, çağrının herhangi bir pazarlık olmadan yapılması gerektiği, silah bırakma ve fesih konusunu şarta bağlamayacağı ifade ediliyor.

AF YOLU AÇILMIYOR

Karşılığında ne verileceği sıkça soruluyor. Ancak, bildirildiğine göre hiçbir pazarlık söz konusu değil. Çağrının doğrudan hedefinin terör örgütü ve uzantıları olduğu, örgütün karşılık vereceği noktada beklenildiği anlaşılıyor. Af çıkacak mı? Yanıt, “Af yok” şeklinde geliyor. “Umut hakkı” da gündemde değil. İmralı’da kalmaya devam edeceği, şehit ailelerini rahatsız edecek herhangi bir adım atılmayacağı ifade ediliyor.