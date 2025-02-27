Öcalan’ın Silah Bırakma Çağrısı Dünyada Yankılandı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDİFİ İÇİN TARİHİ BİR ADIM

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a “silah bırakma ve örgütü tasfiye etme” çağrısı ile başlatılan bu süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle bugün milyonların beklediği bir noktaya geldi. DEM Parti heyeti, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile üçüncü kez bir araya geldi.

ÖCALAN’DAN TARİHİ ÇAĞRI

Görüşmenin ardından heyet, Öcalan’ın kaleme aldığı bildiriyi kamuoyuyla paylaştı. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak yayınlanan bu çağrıda, Öcalan PKK’nın tüm unsurlarına bugün itibarıyla silah bırakma talimatı vererek, tarihi bir çağrı yaptı. DEM Partisi yetkilileri tarafından okunan mesajda, Öcalan örgütün kendisini feshetmesi gerektiğini belirterek “Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” ifadelerini kullandı. Türkiye’de terörün sona ermesi açısından kritik öneme sahip bu adım, dünya basınında geniş yankı buldu.

ULUSLARARASI MEDYADAN YANSIMALAR

EURONEWS, “Abdullah Öcalan, örgüt üyelerine silah bırakma çağrısı yaptı” başlığı ile bu gelişmeyi aktardı. Haberde, Öcalan’ın açıklamasının Türkiye’de 40 yıldır devam eden çatışmaların sonlanması için tarihi bir dönem noktası olabileceğine vurgu yapıldı. Ayrıca, bu çağrının 10 yıl önce başarısızlıkla sonuçlanan çözüm sürecinden gelen en önemli barış girişimi olduğuna dikkat çekildi. Öcalan’ın örgüt üzerindeki etkisinin hala sürdüğünü ancak bazı grupların bu çağrının karşısında durabileceği ifade edildi. REUTERS ise “Tutuklu Öcalan, Türkiye ile çatışmalara son verilmesini talep etti” şeklinde haberi duyurdu. Washington Post ise bu gelişmenin Türkiye’de yeni bir siyasi sürecin başlangıcı olabileceğini belirtti. Ayrıca, PKK’nın 1984’ten onwards sürdürdüğü silahlı mücadelenin Türkiye’de on binlerce can kaybına neden olduğu vurgulandı, örgütün zamanla ayrılıkçı hedeflerinden vazgeçerek daha fazla özerklik ve Kürt hakları talep ettiği belirtildi. Öcalan’ın çağrısının Kuzey Irak ve Suriye’de de etkileri olabileceği ifade edildi.

BARİŞ SÜRECİNE YENİ BİR SOLUK

Washington Post, Öcalan’ın PKK’nın silah bırakma yönündeki çağrısını, Ankara ile Kürt hareketi arasında yeniden başlayan barış sürecinin bir parçası olarak değerlendirdi. Haberde, DEM Partisi yetkililerinin Öcalan’dan taşıdığı mesajın Türkiye’de yeni bir siyasi dönem başlatabileceği üzerinde duruldu. PKK’nın bu çağrıya vereceği yanıtın kritik bir eşik olacağı vurgulandı. Bloomberg ise bu çağrının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm sürecine dair yeni adımlar atmasına vesile olabileceğini öne sürdü. Öcalan’ın “PKK kendini feshetmeli” sözlerinin, Türkiye iç politikasında ve bölgedeki dengelerde önemli etkiler yaratabileceğine dikkat çekildi. Erdoğan’ın bu gelişmeyi Suriye’de ABD destekli Kürt güçleriyle ilgili müzakerelerde kullanabileceği ifade edildi.