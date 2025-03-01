Öcalan’ın Silah Bırakma Çağrısı ve YPG’nin Tutumu

SİLAHLARIN BIRAKILMASI ÇAĞRISI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Abdullah Öcalan’ın “silahların bırakılması” yönündeki çağrısı, YPG ve DEM Parti içerisinde tartışma yarattı. Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, Öcalan’ın “tüm gruplar” ifadesiyle yaptığı bu çağrıya YPG komutanı Mazlum Abdi ve DEM Parti’den Tayip Temel, “bu talimatın kendilerini kapsamadığını” ileri sürdü. Öcalan’ın İmralı’dan iletilen mesajı, “silahlı mücadelenin sonlandırılması” isteğiyle YPG’yi doğrudan hedef alıyor. Ancak YPG komutanı Mazlum Abdi’nin, “Bu talimat PKK’ya yönelik, biz bağımsız bir yapıyız” sözü, örgüt içindeki “paralel yapılanma” iddialarını güçlendiriyor. DEM Parti’den Tayip Temel, çağrının “hukuki ve siyasi tanınmayla ilişkilendirilmesi gerektiğini” belirterek devletten “adım beklediklerini” açıkladı.

Hükümet kaynakları ise Öcalan’ın mesajının PKK’nın tüm uzantılarını kapsadığını, YPG’nin bu kapsama dahil olmadığını savunmalarının ise mümkün olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terörle mücadele politikasının “coğrafi sınır tanımadığını” kaydetti ve şu unsurları belirtti: “Suriye’deki YPG/PYD” yapısı, Fırat’ın doğusunda kontrolü ele geçiren ve ABD tarafından desteklenen bir grup. “İran’daki PJAK”, Kuzey Irak sınırında faaliyet gösteren PKK’nın İran kanadındaki unsurlar. “Kandil ve Metina”, PKK’nın Irak’taki operasyonel merkezleridir. “Yurt İçi Ağ (KCK)”, şehirlerdeki yeraltı hücreleri ve finans ağlarıdır.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE GÜVENLİK UZMANLARININ DEĞERLENDİRMELERİ

Resmi bir açıklamada, “Öcalan’ın çağrısının samimiyeti, ancak bu yapıların silah bırakmasıyla ölçülebilir. Aksi takdirde, askeri ve istihbari operasyonlar artarak devam edecek.” denildi. Güvenlik uzmanları, YPG’nin “bağımsızlık” talebini, Suriye’deki varlığını meşrulaştırma çabası olarak değerlendiriyor. YPG’nin silah bırakması, Washington’ın bölgedeki müttefiklik politikalarını zora sokabilir. Ayrıca, Suriye rejiminin YPG ile olan ilişkisi, Türkiye’nin askeri operasyonlarını karmaşıklaştıran bir unsur olarak öne çıkıyor. DEM Parti’nin talepleri, terörle mücadele konusunda muhalefet-iktidar gerilimini artırıyor.

Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu