Oda Başkanı Dehşet Saçtı: 3 Ölü

OLAYIN İÇ YÜZÜ

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerinde yaşanan bir tartışmada çalışanı Elif Kılıç ile onu ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat’a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Kılıç ve Fırat, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Üre, kısa süre sonra otomobilinde tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdi. Olay, saat 22.00 civarında Kepez ilçesinde bir pastanede gerçekleşti.

TARTIŞMA VE KAVGA ANLARI

Elif Kılıç, iş yerinde arkadaşı Hasan Fırat ile sohbet ederken, henüz bilinmeyen sebeplerle aralarında tartışma başladı. Tartışmanın sesleri yükseldiğinde iş yeri sahibi Kerim Üre, durumu sakinleştirmek için yanlarına geldi. Ancak, Üre ile Fırat arasında sözlü atışmalar sürdü. Gerginlik hızla kavgaya dönüştü. Olay sırasında Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Fırat’a ateş etti. Fırat yere yığılırken, tartışmaya dahil olmak isteyen Elif Kılıç da açılan ateşle vuruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ VE YARDIM ÇABALARI

Kerim Üre olay yerinden ayrıldığında, çevredekiler durumu polise bildirdi. Polisin ve sağlık ekiplerinin hızla olay yerine gelmesiyle Kılıç ve Fırat’a ilk müdahale yapıldı. Her iki şahsın da durumu ağırdı ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtaramadılar.

KERİM ÜRE’YE ULAŞILMASI VE BULUNMASI

Olayın ardından, Kerim Üre’nin yakalanması için geniş çaplı bir arama başlatıldı. Ekipler, kısa süre sonra araç içerisinde Kerim Üre’nin başından vurulmuş halde buldu. Aracın içinde tabanca da ele geçirildi. İlk incelemelere göre, Üre’nin kendi silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği belirlendi.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve hem pastanede hem de Üre’nin aracının bulunduğu noktada delil çalışmaları yürüttü. Taraflar arasındaki tartışmanın nedenini belirlemek için görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtları incelenmeye alındı. Soruşturma devam ediyor.