Oda Başkanı Kendini Vurdu: 3 Ölü

ANTALYA PASTACILAR ODASI BAŞKANI KERİM ÜRE’NİN TETİKLEDİĞİ TRAJEDİ

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerinde yaşanan bir tartışma sonucunda çalışanı Elif Kılıç ile onun arkadaşına tabancayla ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç ve Hasan Fırat hayatını kaybederken, olayın ardından Üre otomobiliyle olay yerinden uzaklaşıp, kendisini başından vurarak intihar etti. Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak’ta bulunan pastanede gerçekleşti.

TARTIŞMA VE GEREKSİZ GERGİNLİK

Olayın meydana geldiği pastanede çalışan Elif Kılıç, iş yerine gelen arkadaşı Hasan Fırat ile sohbet ederken, henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma başladı. Çatışma sırasında seslerin yükselmesi üzerine iş yeri sahibi Kerim Üre, masaya gelerek durumu yatıştırmaya çalıştı. Ancak, kısa süre içinde gerginlik büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Kerim Üre, belindeki tabancayı çıkararak Hasan Fırat’a ateş etti. Fırat yere düşerken, kavga çıkarmak isteyen Kılıç da kurşunlardan birine hedef oldu.

Kerim Üre olay yerinden uzaklaştıktan sonra, çevredekilerin ihbarıyla çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Kılıç ve Fırat’a hemen müdahale etti ve ardından ambulanslarla hastanelere kaldırmak için hazırlıklar yapıldı. Ancak, Kılıç ve Fırat’ın durumları ağır olup doktorların tüm çabalarına rağmen hayatlarını kaybetti.

KERİM ÜRE’YE ULAŞILDIĞINDA GEÇ KALINDI

Olayın ardından Kerim Üre’nin yakalanabilmesi için polis ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. Kısa bir süre sonra Üre’nin aracı, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5509 Sokak üzerinde park halde bulundu. Kontrol edilen araçta, Kerim Üre’nin başından vurulmuş şekilde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta tabanca da bulundu. İlk incelemelere göre Üre’nin, kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri hem pastanede hem de Üre’nin bulunduğu aracın etrafında delil çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca, yaşanan tartışmanın sebebini anlamak için görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Ciddi bir soruşturma devam ediyor.