Oda Başkanı Silahıyla Dehşet Saçtı: 3 Ölü

ANTALYA’DA CİNAYET VE İNTİHAR OLAYI

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerinde çıkan bir tartışma sonrasında çalıştığı pastanede Elif Kılıç ile onun arkadaşı Hasan Fırat’a tabancayla ateş açtı. Olay sonucunda ağır yaralanan Kılıç ve Fırat, hastaneye kaldırıldığı halde hayatını kaybetti. İş yerinden ayrılan Üre ise kısa bir süre sonra otomobilinde tabancayla kendisini başından vurarak yaşamına son verdi. Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesindeki bir pastanede gerçekleşti.

TARTIŞMA VE ARBEDE

Pastanede çalışan 32 yaşındaki Elif Kılıç, 30 yaşındaki arkadaşı Hasan Fırat ile oturup sohbet etmeye başladı. Ancak, kısa süre içinde bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tarafların seslerinin yükselmesi üzerine, iş yeri sahibi Kerim Üre masaya geldi. Üre’nin sakinleştirme çabaları, Hasan Fırat ile arasında geçen sözlü tartışma sonrasında kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Fırat’a ateş açtı. Fırat yere yığılırken, kavgayı ayırmaya çalışan Elif Kılıç da bir kurşunla yaralandı.

KURTARILAMADILAR

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı sonucu çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri, yerde kanlar içinde kalan Kılıç ve Fırat’a ilk müdahaleyi yaparak, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak, durumu ağır olan her iki birey doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KERİM ÜRE’YE ULAŞILDI

Kendisine ateş açan Kerim Üre, olay yerinden otomobiliyle uzaklaştıktan sonra polisin geniş çaplı bir arama başlatmasının ardından kısa bir süre içinde yakalandı. Ekipler, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi’nde park halindeki aracında Üre’yi buldu. Yapılan incelemede Üre’nin, direksiyonda başından vurulmuş olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Üre’nin yanında bir tabancanın bulunması da dikkat çekti. İlk değerlendirmelere göre, Üre’nin kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, olay yeri çevresinde güvenlik önlemleri alarak incelemeler başlattı. Hem pastane içinde hem de Üre’nin aracının bulunduğu yerde delil çalışmaları yapıldı. Polis, taraflar arasındaki tartışmanın nedenini belirlemek amacıyla görgü tanıklarının ifadelerini ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma devam ediyor.