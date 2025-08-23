Oda Başkanı Silahıyla Dehşet Saçtı: 3 Ölü

ANTALYA’DA SİLAHLI SALDIRI

Antalya Pastacılar Odası’nın Başkanı Kerim Üre, iş yerinde yaşanan bir tartışma neticesinde yanında çalışan Elif Kılıç ile kadının arkadaşına tabancayla ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç ve arkadaşları Hasan Fırat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Üre, kısa bir süre sonra otomobilinde tabancayla kendisine ateş ederek yaşamına son verdi. Meydana gelen bu olay, Kepez ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan pastanede gece saat 22.00 sıralarında gerçekleşti.

Olayın Meydana Gelmesi

Antalya Pastacılar Odası’nın 54 yaşındaki Başkanı Kerim Üre’ye ait pastanede çalışan 32 yaşındaki Elif Kılıç, iş yerine gelen 30 yaşındaki arkadaşı Hasan Fırat ile oturup sohbet ederken, henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma başladı. İddia edilenlere göre, tarafların seslerinin yükselmesi üzerine iş yeri sahibi Kerim Üre masaya geldi. Tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada gerginlik, sözlü atışmaya dönüşerek kavgaya dönüştü. Bu esnada Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Açılan ateşle yere yığılırken, kavgayı ayırmaya çalışan Elif Kılıç da vuruldu.

Yaralıların Durumu ve Olayın Sonrası

Kerim Üre, olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri, yere yığılan Kılıç ve Fırat’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansta hastaneye kaldırdı. Ancak, Kılıç ve Fırat, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kerim Üre’nin Bulunması ve Olayın Sonuçları

Olayın arkasından otomobiliyle kaçan Kerim Üre’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. Kısa sürede Kepez’de park halindeki aracı tespit eden ekipler, kontrol etmeye gittiğinde Üre’nin direksiyonda başından vurulmuş bir şekilde hayatını kaybettiğini buldu. Otomobilin içindeki tabanca da ele geçirildi. İlk incelemelere göre Kerim Üre’nin, kendi silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği düşünülüyor. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri pastanede ve Üre’nin aracının bulunduğu alanda delil çalışmaları yaptı. Polis, yaşanan tartışmanın sebebini anlamak üzere hem görgü tanıklarıyla görüşüyor hem de güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor. Soruşturma devam ediyor.