Oda Başkanı Silahıyla Dehşet Saçtı: 3 Ölü

KANLI OLAYIN DETAYLARI

Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir pastanede yaşanan trajik olayda, Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerindeki tartışma sonucunda yanında çalışan Elif Kılıç ile onun ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat’a tabancayla ateş açtı. Olay sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç ve Fırat hayatlarını kaybederken, olayın ardından olay yerinden ayrılan Üre, kısa süre içinde otomobilinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Olay, saat 22.00 civarında Yeni Mahalle’deki bir pastanede gerçekleşti.

OLAYIN SEBEPLERİ VE GELİŞİMİ

Kerim Üre’ye ait pastanede çalışan 32 yaşındaki Elif Kılıç, iş yerine gelen 30 yaşındaki arkadaşı Hasan Fırat ile sohbet etmeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten ötürü iki arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sesinin yükselmesi üzerine iş yeri sahibi Kerim Üre masaya geldi ve tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bu sırada Üre ile Hasan Fırat arasında sözlü bir atışma başlayınca, gerginlik aniden kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Fırat yere düşerken, kavgayı ayırmaya çalışan Elif Kılıç da açılan ateşle vuruldu.

KURBANLAR VE YARALILAR

Olayın ardından Kerim Üre, hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumdan haberdar olan çevredekiler, hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri, yaralı Kılıç ve Fırat’a ilk müdahaleyi yaptı. Kanlar içinde kalan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılmasına rağmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Olayın ardından polisi, Kerim Üre’yi bulmak için geniş bir arama başlattı. Kısa bir süre içinde Habibler Mahallesi’ndeki park halindeki araca ulaşan ekipler, üzücü bir manzarayla karşılaştı. Yapılan incelemede Kerim Üre’nin direksiyonda başından vurulmuş halde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde bulunan tabanca ise Üre’nin kendi silahıydı. Polis, yaşanan olayın detaylarını incelemeye devam ediyor. Olay yeri inceleme ekipleri, hem pastanede hem de aracın bulunduğu bölgede delil toplamak için çalışmalar yaptı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, olayın nedenini belirlemek üzere görgü tanıklarının ifadelerini ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma süreci devam ediyor.