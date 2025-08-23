Oda Başkanı Tabancayla Ateş Açtı: 3 Ölü

OLAYIN HUKUKİ BOYUTU

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerinde çıkan bir tartışma sırasında çalışanı Elif Kılıç ile kadını ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat’a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Kılıç ve Fırat, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Üre, kısa bir süre içinde otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak’taki bir pastanede gerçekleşti.

TARTIŞMANIN SEBEBİ VE GÖRÜNTÜLER

Kerim Üre, kendisine ait pastanede çalışan Elif Kılıç ile iş yerine gelen arkadaşı Hasan Fırat’la sohbet ederken, henüz bilinmeyen bir sebeple aralarında bir tartışma çıktı. Tarafların sesinin yükselmesinin ardından Üre, masaya gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bu durum, Hasan Fırat ile Üre arasında da bir sözlü çatışmaya neden oldu. Gerginlik, kısa sürede büyüyerek bir kavgaya dönüştü. Kerim Üre, bu sırada belinden çıkardığı tabancasıyla Fırat’a ateş ettikten sonra, Kılıç da açılan ateş sonucu vuruldu.

YARALILARA MÜDAHALE VE SONUÇLARI

Üre olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla hızlıca polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri, ciddi şekilde yaralanmış olan Kılıç ve Fırat’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen her iki yaralı da kurtarılamadı.

KERİM ÜRE’YE ULAŞMA ÇABALARI VE SON DURUM

Olayın ardından Kerim Üre’nin yakalanması için geniş çaplı bir arama başlatıldı. Kısa bir süre içinde, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi’nde park halindeki aracı kontrol eden polis ekipleri, Üre’yi direksiyonda başından vurulmuş halde buldu. Olay yerinde bir tabanca da ele geçirildi. İlk incelemelere göre, Üre’nin kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme ekipleriyle hem pastanede hem de aracı bulunduğu yerde delil çalışmaları yaptı. Olayın nedenini belirlemek için görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları inceleniyor. Soruşturma devam ediyor.