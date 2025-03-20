Odtü’de Eylemciler Polise Taşlarla Saldırdı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan geniş çaplı operasyon, Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer edindi. Soruşturma sürecinde, iki ayrı dosyada toplam 106 şüpheli olduğu açıklandı. Bu kişilerden 87’sinin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, gözaltına alındığı belirtilirken, diğer 19 şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.

PROTESTOLAR VE EYLEMLER

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Sokağa çıkın” çağrısı yaptı. Saraçhane’deki eylemlerin sürdüğü süreçte, ODTÜ’de düzenlenen protestolar esnasında eylemcilerin polise taşlarla saldırdığı görüldü. ODTÜ’lü eylemcilerin taşlı saldırı anları, kameralar tarafından kaydedildi.