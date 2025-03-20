Gündem

Odtü’de Eylemciler Polise Taşlarla Saldırdı

odtu-de-eylemciler-polise-taslarla-saldirdi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan geniş çaplı operasyon, Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer edindi. Soruşturma sürecinde, iki ayrı dosyada toplam 106 şüpheli olduğu açıklandı. Bu kişilerden 87’sinin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, gözaltına alındığı belirtilirken, diğer 19 şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.

PROTESTOLAR VE EYLEMLER

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Sokağa çıkın” çağrısı yaptı. Saraçhane’deki eylemlerin sürdüğü süreçte, ODTÜ’de düzenlenen protestolar esnasında eylemcilerin polise taşlarla saldırdığı görüldü. ODTÜ’lü eylemcilerin taşlı saldırı anları, kameralar tarafından kaydedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

İBB’ye Kayyum Atanırsa CHP’nin Tavrı Ne?

CHP Lideri Özgür Özel, İBB'ye kayyum atanması durumunda belediye binasında kalacaklarını ve kayyuma karşı direniş göstereceklerini açıkladı.
Gündem

CHP Lideri Özel’den İBB Kayyum Resti

CHP Lideri Özgür Özel, İBB'ye kayyum atanırsa belediye binasında kalacaklarını ve kayyuma karşı direneceklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.