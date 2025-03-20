ODTÜ Eylemlerinde Polis Taşlandı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon, Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer edindi. Soruşturma çerçevesinde iki ayrı dosyada toplam 106 şüpheli belirlendi. Soruşturmanın bir parçası olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı. Diğer 19 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

PROTESTOLAR ARTIYOR

Tüm bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, destek çağrısı yaparak “Sokağa çıkın” dedi. Söz konusu olayların ardından Saraçhane’de düzenlenen eylemler sürerken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) başlayan protestoların ardından eylemciler polisle çatışmaya girdi. ODTÜ’lü bazı eylemcilerin polis ekiplerine taşlarla saldırdığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.