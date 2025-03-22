ODTÜ İçin Ulaşım Yasağı Başladı

ODTÜ’YE YENİ ULAŞIM YASAKLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Ankara’da gerçekleşen eylemler ile ilgili eylemci ve vatandaşların ulaşımına dair Ankara Valiliği önemli bir karar aldı. Bu doğrultuda EGO Genel Müdürlüğü, ODTÜ ve Söğütözü duraklarında saat 19.00’dan itibaren yolcu iniş ve binişlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

DURAKLARDA YOLCU İNIŞ VE BINIŞI YASAK

EGO Genel Müdürlüğü’nün resmi X hesabından yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız, Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince 22.03.2025 tarihinde saat 19.00’dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, saat 19.00’den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, saat 19.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır. Vatandaşlarımıza duyurulur.” ifadesi yer aldı.

EYLEMLERİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

Bu yeni düzenleme ile birlikte ODTÜ kampüsü ve çevresinde toplu ulaşım hizmetleri kısıtlandı. Ankara Valiliği’nin aldığı bu karar, eylemlerin başlangıcından itibaren getirdiği etkilerin bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. ODTÜ ve Söğütözü duraklarındaki durum, eylemler sebebiyle halkın ulaşımına dair de önemli değişiklikler yaratmaya devam ediyor.