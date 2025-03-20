Odtü Protestosunda Polis Taşlarla Saldırıldı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Başlatılan bu operasyon, Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer edindi. Soruşturma çerçevesinde iki farklı dosya altında toplam 106 şüpheli tespit edildi. Bunlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı. Diğer 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

CHP’DEN SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI

Tüm bu gelişmelerin akabinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Sokağa çıkın” çağrısı yaptı. Bu çağrı, parti destekçileri arasında büyük yankı uyandırdı.

EYLEMLERİN YÜKSELİŞİ

Saraçhane’de gerçekleşen eylemler sürerken, ODTÜ’de de protestolar başladı. ODTÜ’lü eylemciler, bu sırada polise taşlarla saldırdı. O anlar, kameralar tarafından görüntülendi.