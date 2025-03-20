Gündem

Odtü Protestosunda Polis Taşlarla Saldırıldı

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Başlatılan bu operasyon, Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer edindi. Soruşturma çerçevesinde iki farklı dosya altında toplam 106 şüpheli tespit edildi. Bunlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı. Diğer 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

CHP’DEN SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI

Tüm bu gelişmelerin akabinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Sokağa çıkın” çağrısı yaptı. Bu çağrı, parti destekçileri arasında büyük yankı uyandırdı.

EYLEMLERİN YÜKSELİŞİ

Saraçhane’de gerçekleşen eylemler sürerken, ODTÜ’de de protestolar başladı. ODTÜ’lü eylemciler, bu sırada polise taşlarla saldırdı. O anlar, kameralar tarafından görüntülendi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

TCMB’den Faiz Kararı ve Likidite Önlemleri

Merkez Bankası, gecelik borç verme faizini %46'ya yükseltti ve repo ihalelerini durdurdu; likidite yönetimi kapsamında ek tedbirlerin gündeme gelebileceği ifade edildi.
Gündem

Sokak Çağrısı Ve Sonuçları Tartışılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP lideri Özgür Özel'in çağrısına yanıt olarak eylem yapanlara provokatörlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

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