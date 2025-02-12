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Ödüllü Kemancı Ailesi Adalet İstiyor

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İSVİÇRE’DE MÜZİK EĞİTİMİ ALMAKTA OLAN LAÇİN AKYOL’UN KÖTÜ ŞANSI

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Laçin Akyol, İsviçre’de müzik eğitimi aldığı sırada kayak yaparken ayağını kırarak geçen ay Mersin’e, ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak’ta Adnan Menderes Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isterken, İbrahim Halil Ç. tarafından kullanılan 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı.

HASTANEDE BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Akyol, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı, fakat 6 Şubat’ta akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Akyol’un hayatını kaybetmesi üzerine, savcılığın talimatıyla gözaltına alınan sürücü İbrahim Halil Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ KEMANCININ SON YOLCULUĞU

Genç kemancı Laçin Akyol, Mersin Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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