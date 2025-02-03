Ofsayt Bahislerinde Sorescu Mu Osimhen Mi?

OYUNCU BAHİSLERİ İLE MAÇ KEYFİ ARTAR

Oyuncu bahisleriyle maçların heyecanı daha da yükseliyor. İlk gününden bu yana büyük bir ilgi gören bu bahis türü, Misli üyelerinin kazançlarını artırıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi birçok ligde gerçekleştirilen maçlarla birlikte İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşıyor. “Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahis seçeneklerinin yanı sıra, “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri geniş bir yelpazede oynama imkanı buluyor. Gol atma veya asist yapmanın yanı sıra, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi bir dizi seçeneğin bulunduğu “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları, İddaacılar tarafından oldukça rağbet görüyor. Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine ilgi çekici istatistikler sunmaya devam ediyor.

GÜNÜN MAÇLARINA DAİR İSTATİSTİKLER

Günün maçlarında dikkat çeken oyuncu bahisleriyle ilgili bazı öne çıkan istatistikler şöyle: Gaziantep – Galatasaray maçında, Victor Osimhen, ligde son 6 maçta 9 kez ofsayta düştü. Yine Gaziantep’te Deian Sorescu, evinde oynadığı 3 maçın tamamında ofsayta düştü. Girona – Las Palmas karşılaşmasında, Fábio Silva, ligde deplasmanda son 6 maçın 5’inde gol atmayı başardı. Rio Ave – Porto maçında ise Clayton, Rio Ave’nin iç sahada oynadığı son 7 maçın 6’sında gol kaydetti. Gaziantep – Galatasaray maçında Victor Osimhen, ilk 11 başladığı son 6 maçın 5’inde gol attı. Chelsea – West Ham karşılaşmasında, Cole Palmer, Chelsea’nin iç sahada oynadığı son 5 maçta en az 3 kez kaleyi bulan şut çekti. Nicolas Jackson da aynı maçta, iç sahada son 5 maçın 3’ünde en az 2 kez kaleyi bulan şut çekti.

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