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“Öğrendiklerimiz Üzerine İlk Tepkiler”

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AHMET ÖZER TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde sabah erken saatlerde gerçekleştirilen baskınla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, mahkeme tarafından tutuklandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

Tutuklama kararından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Bu paylaşımda “Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt’taki yurttaşlarımızın iradesidir” ifadesini kullanan Özel, “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt’taki yurttaşlarımızın iradesidir. Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

İSTANBUL’A DAVET

Bu durumu göz önünde bulundurarak, 1-3 Kasım tarihlerinde yapacaklarını duyurdukları Antalya Kampını iptal ettiklerini belirten Özel, “Milletvekillerimizi İstanbul’a gitmeleri yönünde bilgilendirdik ayrıca Merkez Yönetim Kurulumuzu 3.30’da Esenyurt İlçe Başkanlığımızda olağanüstü toplantıya çağırdım. Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul’da bir araya geleceğiz. Parti Meclisimizi ise 3 Kasım PAZAR günü yine İstanbul’da toplayacağız. Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları saat 16.00’da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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