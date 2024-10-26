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“Öğretmen Eşini Bıçakla Öldürdü”

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

DHA’nın aktardığı bilgilere göre, Meram ilçesinin Havzan Mahallesi’ndeki bir sitede, Yeni Santral Caddesi üzerinde bir apartmanın önünde bir olay yaşandı. Abdullah Küçüktaşdemir, ayrı yaşadığı eşi Ebru Küçüktaşdemir ile burada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA VE SONUCU

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Abdullah Küçüktaşdemir, eşini bıçakladı. Olayı gören çevredekilerin 112 Acil Servis’i aramasıyla polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Kanlar içinde yatan Ebru Küçüktaşdemir’in sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılması sağlandı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen Ebru Küçüktaşdemir yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Abdullah Küçüktaşdemir, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı ve cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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