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“Öğretmen Koca Eşini Bıçaklayarak Öldürdü”

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OLAYIN YERİ VE GÖRÜNTÜLERİ

DHA’nın bildirdiğine göre, olay, Meram ilçesindeki Havzan Mahallesi’ndeki bir sitede, Yeni Santral Caddesi’nde bulunan apartmanın önünde gerçekleşiyor. Abdullah Küçüktaşdemir, ayrı yaşadığı eşi Ebru Küçüktaşdemir ile burada nedensiz bir şekilde tartışmaya başlıyor.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Abdullah Küçüktaşdemir, eşine bıçakla saldırıyor. Çevredeki insanların durumu acil servise bildirmesi üzerine olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri yönlendiriliyor.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Kanlar içinde yatan Ebru Küçüktaşdemir, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüyor. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen Ebru Küçüktaşdemir’in hayatını kaybettiği bildiriliyor. Abdullah Küçüktaşdemir ise polis tarafından olay yerinde gözaltına alınıyor. Cinayetle ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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