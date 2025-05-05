Oğul, Annesini Katletti. Gerçek Acı!

OLAYIN BAŞLANGICI VE POLİS MÜDAHALESİ

Önceki akşam, Saliha Karayaka’nın (60) evinden gelen tartışma sesleri komşularını harekete geçirdi. Komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, aile içi bir tartışmanın olduğunu öğrenip, Saliha Karayaka’nın şikayetçi olmadığını aktardığını duydu. Ancak polis, binadan ayrılmak üzereyken tekrar tartışma sesleri duydu.

İTFAYE YARDIMI VE KORKUNÇ KEŞİF

Tartışma seslerinin devam etmesi üzerine, polis ekipleri eve geri döndü. Kapının açılmaması nedeniyle itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri eve girdiğinde, talihsiz kadını vücuduna bıçak darbeleri almış halde kanlar içinde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Saliha Karayaka, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ İLE SUÇ KAYITLARI

Saliha Karayaka’nın oğlu M.K. (28) olayın ardından gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde M.K.’nın 1.40 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca, M.K.’nın 7’si uyuşturucu olmak üzere toplam 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

TACİZ VE DEFINİ DÜZENLEMESİ

Bir süre önce eşini kaybeden Saliha Karayaka, dün düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Oğul M.K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.