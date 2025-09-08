Oğul, Babasını Öldürdü, Anneyi Yaraladı!

OLAY YERİ TANIMI

Olay, 1343 sokakta yer alan bir evde gerçekleşti. ‘Aile içi kavga’ bildirimine giden polis ekipleri, evin kapısının açılmaması üzerine balkon kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, eve girdiğinde lise öğrencisi H.U.B., anne N.B. (47) ve baba Barış Bulut’u (47) kanlar içinde buldu.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Ağır yaralandığı tespit edilen H.U.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Menemen Devlet Hastanesi’ne, ardından da Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı olan baba Barış Bulut ise Menemen Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Anne N.B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi alındı.

ANNE’NİN İFADESİ VE SORUŞTURMA

Anne N.B.’nin ifadesine göre, oğlu mutfaktan aldığı bıçakla hem kendisine hem de babasına saldırmış. N.B., oğlunun kapıyı üzerlerine kapatarak intihar edeceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.