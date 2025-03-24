Oğuz Aydın İçin Dikkat Çeken Yorumlar

MAÇ SONUCU VE YÜKSELIŞ

Macaristan, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanşında A Milli Futbol Takımı’nı ağırladı. Önemli mücadele Puskas Arena’da gerçekleştirildi. A Milli Takım, maçı 3-0 kazanarak toplamda 6-1’lik skorla Uluslar A Ligi’ne yükseldi.

ÜMİT KARAN’IN AÇIKLAMALARI

Karşılaşmayı TV100’de değerlendiren Ümit Karan, Fenerbahçe’de forma giyen Oğuz Aydın ile ilgili dikkat çekici yorumlar yaptı. Ümit Karan, “Oğuz Aydın ve Yunus Akgün bana göre şu anda Türkiye’nin en yetenekli 2 futbolcusu.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Oğuz Aydın’ın en büyük yeteneğinin hem içe hem dışa dribbling yapabilmesi olduğunu vurgulayarak, “Bu çok büyük bir özellik.” dedi.