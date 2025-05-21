Oğuz Murat Aci’nin Ailesi Şikayetini Geri Aldı

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Türkiye’nin uzun süre gündeminde yer alan olayla ilgili önemli bir yenilik ortaya çıktı. İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 gecesi meydana gelen kaza sonucunda yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir karar alındı.

ŞİKAYETİ GERİ ÇEKME DURUMU

Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan diğer müştekiler, dosyada bulunan şikayetlerini geri çekti. Bu kişiler, “maddi ve manevi zararlarının giderildiği” gerekçesiyle şikayetlerinden vazgeçtiklerini ifade etti.

KAZA DETAYLARI

1 Mart 2024 gecesi Eyüpsultan’da meydana gelen kazada, seyir halindeki 3 ATV’den biri arızalanarak yol kenarına çekilmişti. Arızalı aracın tamir edilmesi sırasında, aynı yönde ilerleyen iki otomobilden biri, burada bulunan ATV’lere çarpmış, kazada 5 kişi yaralanmıştı. Olayda Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti. Kazayı gerçekleştiren 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un, olaydan sonra annesi Eylem Tok’un aracıyla uzaklaştığı, buradan Mısır’a ve ardından ABD’ye gittiği tespit edilmişti.

YAKALANMA VE İADE KARARI

Cihantimur ve annesi Tok, 14 Haziran’da Boston’da yakalandı. Adalet Bakanlığı, şüphelilerin Türkiye’ye iadesi için gerekli evrakları ABD yetkili makamlarına iletti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, her iki kişinin Türkiye’ye geri gönderilmesine yönelik karar alındığını duyurdu.