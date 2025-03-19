Oğuzhan Uğur Yayınlarını Erteledi

GÖZALTILARLA İLGİLİ KARARLAR

19 Mart sabah saatlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, gazeteci İsmail Saymaz’ın da gözaltına alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA GEREKÇELERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlarla suçlanıyor. Bunun yanında, Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla karşı karşıya.

YAYINLARIN İPTALİ

Gözaltı kararlarının gündeme gelmesi üzerine Oğuzhan Uğur sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Uğur, şu ifadeleri kullandı: “Bugün yayına girecek olan ve sözü Grand Kartal Otel Yangını mağdurlarına bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon Özel programını, Cuma yayınlayacağımız Saygı1 mor ve ötesi bölümünü ve hafta sonu yayında olmasını planladığımız, sözü geçtiğimiz haftalarda katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin sevgili annesi Yasemin Minguzzi’ye ve geçtiğimiz aylarda katledilen Ata Emre Akman’ın sevgili annesi Zuhal Akman’a bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon programlarımızın yayın tarihlerini ileri bir tarihe erteliyoruz. Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz.”