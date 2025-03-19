Oğuzhan Uğur Yayınlarını İptal Etti

GÖZALTI KARARLARI VE ŞÜPHELİLER

19 Mart sabahı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yer alıyor. Ayrıca, gazeteci İsmail Saymaz da bu süreçte gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

SORUŞTURMA NEDENLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 diğer şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla soruşturma başlatmış durumda. Ekrem İmamoğlu ve diğer 6 şüpheli, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla da araştırmalar altında bulunuyor.

YAYINLARIN İPTALİ

Gözaltı kararlarının ve gelişmelerin etkisiyle, Oğuzhan Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklamada tüm yayınlarını iptal edeceğini duyurdu. Uğur, “Bugün yayına girecek olan ve sözü Grand Kartal Otel Yangını mağdurlarına bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon Özel programını, Cuma yayınlayacağımız Saygı1 mor ve ötesi bölümünü ve hafta sonu yayında olmasını planladığımız, sözü geçtiğimiz haftalarda katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin sevgili annesi Yasemin Minguzzi’ya ve geçtiğimiz aylarda katledilen Ata Emre Akman’ın sevgili annesi Zuhal Akman’a bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon programlarımızın yayın tarihlerini ileri bir tarihe erteliyoruz. Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz” ifadelerini kullandı.