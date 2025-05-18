Spor

Okan Buruk, Galatasaray’da dikkat çekti

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GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un dikkat çeken bir eylemiyle gündeme geldi. Karşılaşmanın sonlarına yaklaşıldığında, Buruk dizüstü bilgisayarını yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu. Bilgisayarda “The Real One” yazısının 5 yıldızlı bir şekilde yer alması, sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

MOULINHO’NUN ÖNCEKİ HAREKETİYLE BENZERLİK

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor’a karşı 2-0 galip geldikleri maçın ardından benzer bir eylemde bulunmuştu. Mourinho dizüstü bilgisayarını yayıncı kuruluşun kamerasına yerleştirmişti. “The Special One” olarak tanınan Portekizli hoca, karşılaşmada yaşanan tartışmalı bir duruma yönelik hakem kararını eleştirmek amacıyla bu eylemi yaptığını açıklamıştı.

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