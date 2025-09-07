Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu’nu değerlendirdi

Okan Buruk, Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Hakan’ın Fedakarlığı

Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu için Inter’in yüksek bir bonservis talep ettiğini belirtti. “Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık, açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık.” ifadelerini kullandı.

Inter’in Kararı

Başarılı teknik direktör, Hakan’ın Galatasaray’a gelmek için önemli bir fedakarlık yaptığını aktararak, “İlkay, maaşından fedakarlık yaptı. Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. Inter bize verse, onun yerine 40-45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu. Son hafta yeniden girişim oldu. Hakan da fedakarlık yaptı. Ama Inter, vermek istemiyoruz cevabı verdi.” şeklinde konuştu.

Transfer Beklentileri

Milli oyuncunun transferiyle ilgili mevcut durumun değişeceği yönünde kesin bir düşüncesi olmadığını belirten Okan Buruk, “Hakan Çalhanoğlu’nun olmama nedeni, transferi son günü olması ve Inter’in vermemesi oldu. Değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir. Şu anda yok, direkt oyuncu arayışımız yok. Bir anda isteyebileceğimiz, fırsat çıkabilir. Kesinlikle yapacağız veya yapmayacağız demiyorum ama benim düşüncem yapmama yönünde. Bütün mevkilerde normalden de kalabalığız.” dedi.