Okan Buruk: Kalitemizi Daha İyi Gösterirdik

GALATASARAY RİZESPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, evinde Rizespor’u 3-1 yenmeyi başardı. Mücadele sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DİHAZINDA DİĞER GÖRÜŞLERİ

Karşılaşmanın ardından konuşan Buruk, “Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

TRANSFER GÜNDEMİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Transfer konularında düşüncelerini paylaşan Okan Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın bizim, PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” dedi.