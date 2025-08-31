Okan Buruk: Kaliteyi Daha Çok Ortaya Koyabilirdik

GALATASARAY, RİZESPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, evinde Rizespor’u 3-1’lik skorla yenmeyi başardı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu.

ÜRETKENLİK ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Görüşmelerine başlayan deneyimli teknik adam, “Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

TRANSFER GÜNDEMİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Transfer süreci hakkında bilgi veren Okan Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın bizim, PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” dedi.