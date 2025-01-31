Okan Buruk, Kerem’e Kapıyı Gösterdi!

GALATASARAY AJAX MAÇINDA KAYBETTİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Ajax ile yaptığı karşılaşmada 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu için play-off oynamaya hazırlanıyor. Öte yandan Ajax maçının ardından takımdan ayrılacak bir isim olduğu haberi de gündeme geldi.

MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray, Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da düzenlenen maça etkili bir başlangıç yaptı ve Victor Osimhen ile birkaç net fırsat yakaladı. Ancak, 23. dakikada Bertrand Traore’nin kaydettiği golle geri düştü ve ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Ev sahibi Ajax, ikinci yarının 58. dakikasında Kian Fitz-Jim’in golüyle skoru 2-0’a taşıdı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncu ve sistem değişiklikleriyle oyuna müdahale etti fakat sarı-kırmızılı ekip, uzatmalara kadar istediği golü bulamadı. Victor Osimhen, 90+4. dakikada bir gol atsa da bu, Galatasaray’ın mağlubiyetini değiştirmedi. Ajax, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

PLAY-OFF RAKİBİ BELLİ OLDU

Turu geçmesi daha önce kesinleşen Galatasaray, grupta 13 puanda kalarak play-off oynamak durumunda kaldı. Yapılan kura çekimi sonrasında, Galatasaray’ın play-off’taki rakibi AZ Alkmaar oldu.

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Ajax maçının ardından Galatasaray’da gözler transfer çalışmalarına döndü. Milan’dan Alvaro Morata transferini büyük ölçüde tamamlayan Cimbom’un, Morata’yı kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor. Bu gelişme ile birlikte takımda sürpriz ayrılıklar yaşanabileceği iddia ediliyor. Aspor’dan alınan bilgilere göre, sezon başında transfer edilen Michy Batshuayi ile yolların ayrılması gündeme geldi. Belçikalı forvetin birçok teklif aldığı ve ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu belirtiliyor. Michy Batshuayi, bu sezon Galatasaray’da toplam 30 maçta sahaya çıkarak 7 gol ve 2 asist kaydetti. Şu anda piyasa değeri 7 milyon Euro olarak belirlenen Batshuayi’nin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.