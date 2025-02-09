More
Spor

Okan Buruk’tan Murat Sancak’a Cevap

okan-buruk-tan-murat-sancak-a-cevap

OKAN BURUK’TAN YANIT

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Murat Sancak, maç sırasında takımını sahadan çekme kararı aldıktan sonra Okan Buruk hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

MURAT SANCAK’IN SÖZLERİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray ile oynanan maçta yaşananlara dair, “Beni konuşturmasın. Yusuf Barasi’ye küfür etme cesaretini nereden buluyor?” ifadeleriyle Buruk’a eleştiride bulundu. Bu sözler, futbol camiasında tartışmalara yol açtı.

ÖNEMLİ

Manşet

Beşiktaş, Kenny Arroyo’yu Transfer Etti

Beşiktaş, ara transfer döneminde 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Kenny Arroyo ile anlaşarak ilk transferini gerçekleştirdi.
Gündem

Özel, İmamoğlu ve Yavaş Ankara’da Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.