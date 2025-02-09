okan-buruk-tan-murat-sancak-a-cevap

OKAN BURUK’TAN YANIT
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Murat Sancak, maç sırasında takımını sahadan çekme kararı aldıktan sonra Okan Buruk hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.
MURAT SANCAK’IN SÖZLERİ
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray ile oynanan maçta yaşananlara dair, “Beni konuşturmasın. Yusuf Barasi’ye küfür etme cesaretini nereden buluyor?” ifadeleriyle Buruk’a eleştiride bulundu. Bu sözler, futbol camiasında tartışmalara yol açtı.