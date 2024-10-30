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Spor

“Okan Buruk’un Cesur Hamleleri Belirledi”

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OKAN BURUK’UN STRATEJİK HAMLELERİ

Okan Buruk’un risk alarak yaptığı hamleler, Beşiktaş derbisinin sonucunu etkiledi. Top karşı tarafta daha fazla bulunsa da Galatasaray, oyunun üretken tarafı oldu. Genç teknik adam, ezeli rakibinin etkisini duran top organizasyonlarıyla kırarak, derbideki yüzde 71’lik kazanma oranıyla başarısını kanıtladı.

DERBİDEKİ ETKİCİ OYUN

Galatasaray, bu derbide gösterdiği performansla dikkat çekti. Okan Buruk, uyguladığı taktikle takımının oyununu zenginleştiriyor ve böylece rakip üzerinde baskı kuruyor. Bu şekilde, derbiyi kazanmak için gerekli olan tüm unsurları bir araya getirerek önemli bir galibiyet elde etti.

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