Okul Alışverişi İçin Dikkat Edin!

YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ DENETİMLER SÜRÜYOR

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 8 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda özellikle kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlere yönelik denetimlere öncelik veriliyor. Denetimler sırasında bu ürünlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri ile etiketleme gerekliliklerinin mevcut mevzuata uyumu inceleniyor. Bakanlık, bu yılın ilk yedi ayında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde toplam 2 milyon 196 bin 747 ürünü denetledi. Bu denetimlerde, önceki yıllara göre güvensizlik oranının azaldığı gözlemleniyor, ancak özellikle oyuncak ve deterjanlarda bu oranın yüksek olduğu tespit edildi. Güvensiz ürünlerin tespit edilmesi durumunda idari yaptırımlar uygulanıyor.

RİSKLİ ÜRÜNLER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Denetimler sırasında riskli görülen ürünlerden numuneler alınıyor ve bu numuneler laboratuvarlarda analiz ediliyor. Analizlerde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması ya da belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerdiği tespit edilirse, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonları inceleme yaparak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriyor. Bu aşamada üretici veya ithalatçı firmalara çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımlar arasında para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması ve geri çağrılması gibi önlemler yer alıyor. Ayrıca, kamuoyunun bu riskler konusunda uyarılması sağlanıyor.

TÜKETİCİLER GÜVENSİZ ÜRÜNLERİ TAKİP EDEBİLİYOR

Bakanlık, 2018 yılında devreye aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla uygunsuzluk tespit edilen ürünlerle ilgili bilgileri tüketicilere iletiyor. Tüketiciler, bu sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden erişim sağlayabiliyor. Bu sayede, tek bir kanaldan sağlanan bilgilendirme ile güvensiz ürünlerin takibi daha kolay hale geliyor. Sistem, güvensiz ürünler hakkında yetkili kuruluşlarca politika geliştirilmesine ve dış kullanıcılar için araştırma yapılmasına olanak tanıyan geniş bir veri tabanı içeriyor.

ALIŞVERİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüketicilerin okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken bazı hususlar mevcut. Özellikle kırtasiye ürünlerinin imalatçı ve ithalatçısının açık adı ve adresini içermesi, markası ve modeli belirgin ürünler tercih edilmesi ve üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünlerin alınması öneriliyor. Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye malzemeleri için, hangi yaş grubuna uygun olduğuna dair bilgilerin ve diğer uyarıların kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan malzemelerdeki uyarılar dikkatle incelenmeli.

CE İŞARETİNE DİKKAT!

Boya malzemeleri, oyuncak görümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Tekstil ürünlerinde ise içeriği gösteren etiket ve işaretlerin Türkçe ve kolay okunabilir olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuk kıyafetlerindeki kordon, bağcık ve küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlar için de dikkatli davranılması öneriliyor.