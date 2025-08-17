Okul Alışverişinde Dikkatli Olun

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başlayacakken piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Kırtasiye ürünleri, okul çantaları ve kıyafetleri üzerinde yapılan denetimlerde bu ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ve etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu sorgulanıyor. Bakanlık, bu yılın ilk yedi ayında ürün güvenliği denetimleri kapsamında 2 milyon 196 bin 747 ürünü inceledi. Önceki yıllara göre güvensizlik oranında düşüş gözlemlenirken, özellikle oyuncaklar ve deterjanlarda bu oranın hala yüksek olduğu belirlendi. Güvensiz ürünlerin tespitinde çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor.

DENETİMLERDEKİ UYGULAMALAR

Denetimlerde risk taşıyan ürünlerden örnekler alınıyor ve bunlar laboratuvarlarda analiz ediliyor. Eğer analizler sonucu ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri yerine getirmediği ya da belirlenen limitlerin üstünde kimyasal içerik barındırdığı ortaya çıkarsa, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonları inceleme yaparak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriyor. Bu durumda, üretici veya ithalatçı firmalar için para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, geri çağrılması, imhası gibi çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor.

TÜKETİCİLER İÇİN BİLGİ SİSTEMİ

Bakanlık, 2018 yılında uygulamaya aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) sayesinde uygunsuzluk tespit edilen ürünlerle ilgili bilgileri tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler, bu sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden erişim sağlayarak bilgilere ulaşabiliyor. Böylelikle, tek bir platform üzerinden yapılan bilgilendirme ile bu ürünlerin takibi daha da basit hale geliyor. Sistemde güvensiz ürünler konusunda politika geliştirilmesine yardımcı olacak bir veri tabanı yer alıyor.

Tüketicilerin okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken bazı hususlar mevcut. Kırtasiye ürünleri arasında, imalatçı ve ithalatçının açık adı ve adresi bulunan, markalı, modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Özellikle oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye malzemelerinin hangi yaş grubuna hitap ettiğine dair ibareler ve diğer uyarıların göz önünde bulundurulması önemli. 36 aydan küçük çocuklar için risk teşkil eden ürünlerdeki uyarı etiketlerine dikkat edilmesi gerekiyor.

CE İŞARETİNE ÖNEM VERİN

Boya malzemeleri, oyuncak benzeri ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin varlığı kontrol edilmeli. Tekstil ürünlerinde içeriği gösteren etiket ve işaretlerin Türkçe ve kolay okunabilir olmasına dikkat edilmesi önemlidir. Çocuk kıyafetlerindeki kordon, bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlara karşı da dikkatli olunmalı.