Okul Alışverişinde Dikkatli Olunmalıdır!

YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ DENETİMLER SÜRÜYOR

Bakanlıktan alınan bilgilerin doğrultusunda, 8 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu denetimler kapsamında kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetleri üzerinde yoğunlaşılırken, ilgili ürünlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri ile etiketleme gerekliliklerinin mevzuata uygunluğu titizlikle inceleniyor. Bakanlık, bu yılın ilk 7 ayında toplamda 2 milyon 196 bin 747 ürünü denetledi. Yapılan denetimlerde, önceki yıllara göre güvensizlik oranının düştüğü görülüyor ancak oyuncak ve deterjan kategorilerindeki oranların yüksek olduğu tespit ediliyor. Güvensiz ürünlerin belirlenmesi durumunda idari yaptırımlar uygulanıyor.

RİSKLİ ÜRÜNLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR

Denetim esnasında riskli görülen ürünlerden numuneler alınarak laboratuvarlarda analiz ediliyor. Analiz süreçlerinde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması veya belirlenen limitler üzerinde kimyasal madde içermesi hallerinde, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonları tarafından ürünlerin güvensiz olduğuna dair kararlar veriliyor. Bu aşamada üretici veya ithalatçı firmalara çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bunlar arasında para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması ve kamuoyunun riske karşı uyarılması gibi tedbirler var.

TÜKETİCİLER UYGUNSUZ ÜRÜNLERİ TAKİP EDEBİLİYOR

Bakanlık, 2018 yılında devreye aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla tespit edilen uygunsuz ürünlere dair bilgileri tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler, bu sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresi üzerinden ulaşabiliyor. Tek bir kanaldan yapılan bilgilendirme sayesinde bu ürünlerin takibi oldukça kolaylaştırılıyor. Sistemde, güvensiz ürünlerle ilgili politikaların geliştirilmesine olanak tanıyan bir veri tabanı barındırıldığı gibi dış kullanıcıların araştırma yapabilmesine imkan sağlıyor.

OKUL ALIŞVERİŞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüketicilerin okul alışverişleri sırasında dikkat etmeleri gereken bazı hususlar mevcut. Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçının açık adı ve adresinin bulunduğu ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca, marka ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınması gerektiği vurgulanıyor. Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibareler ve diğer uyarıların kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle 36 aydan küçük çocuklar için risk teşkil edebilecek ürünlerde bulunan uyarılara dikkat edilmesi öneriliyor.

CE İŞARETİNE GÖZ ATILMALIDIR

Alışveriş sırasında boya malzemeleri, oyuncak görünümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor. Tekstil ürünlerinde ise içeriği gösteren etiketlerin Türkçe ve okunabilir olması gerekliliği üzerinde durulmalı. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık gibi küçük parça içeren süslemelere karşı da dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.