Okul Alışverişinde Güvenli Ürün Seçin!

EĞİTİM YILI ÖNCESİ DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başlayacak ve bu tarihten önce piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri yoğun bir şekilde sürüyor. Denetimlerin odak noktası, kırtasiye ürünleri, okul çantaları ve kıyafetler olarak belirlendi. Bu ürünlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri ile etiketleme gerekliliklerinin mevzuata uygun olup olmadığı titizlikle inceleniyor. Geçtiğimiz 7 ay içerisinde Bakanlık, ürün güvenliği denetimleri çerçevesinde 2 milyon 196 bin 747 ürünü kontrol etti. Bu denetimlerde, önceki yıllara göre güvensizlik oranının azaldığı görüldü; ancak özellikle oyuncak ve deterjan kategorilerinde bu oranın yüksek olduğu belirlendi. Güvensiz ürünlerin tespit edilmesi durumunda idari yaptırımlar uygulanıyor.

Denetim sürecinde riskli görülen ürünler için numune alınıyor ve bu ürünler laboratuvarlarda detaylı analizden geçiriliyor. Analizler sonucunda, eğer ürünler fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamıyorsa veya belirlenen kimyasal limitlerin üzerinde bir içerik barındırıyorsa, bölge müdürlüklerindeki risk değerlendirme komisyonları tarafından incelemeler yapılıyor. Ürünlerin güvensiz olduğuna karar verilmesi halinde, üretici veya ithalatçı firmalara para cezası uygulaması, piyasaya arzın durdurulması veya ürünlerin geri çağrılması gibi idari yaptırımlar devreye giriyor.

Bakanlık, 2018 yılında başlattığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) ile tüketicilere uygunsuz ürünlere ilişkin bilgi paylaşıyor. Tüketiciler, bu sistem üzerinden “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresine ulaşarak güvensiz ürünleri takip edebiliyor. Bu platform, yetkili kuruluşların güvenlik politikaları oluşturmasına ve araştırmalar yapmasına olanak tanıyan bir veri tabanı içeriyor. Böylece, güvensiz ürünlerin takibi tek bir kanaldan kolaylıkla mümkün hale geliyor.

Tüketicilerin okul alışverişleri sırasında dikkat etmeleri gereken bazı hususlar bulunuyor. Özellikle kırtasiye ürünleri alınırken, imalatçı ve ithalatçının açık adı ve adresinin yer aldığı ürünlerin tercih edilmesi, markası ve modeli net bir şekilde belirtilen, üzerlerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünlerin seçilmesi öneriliyor. Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye malzemeleri için de yaş grubuna dair uyarılar kontrol edilmeli. 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturabilecek malzemelerdeki uyarılar dikkate alınmalı. Ayrıca, boya malzemeleri ve oyuncak görünümlü ürünlerde CE işaretlerinin bulunup bulunmadığına dikkat edilmeli. Tekstil ürünlerinin etiketlerinin Türkçe ve okunabilir şekilde olması, çocuk kıyafetlerindeki potansiyel tehlikeleri azaltmak amacıyla kontrol edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.