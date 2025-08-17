Okul Alışverişinde Güvensiz Ürünlere Dikkat!

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı verilere göre, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar dahilinde, kırtasiye ürünleri, okul çantaları ve kıyafetler üzerinde denetimlere ağırlık veriliyor. Denetimlerde, bu ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ile etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu denetleniyor. Bakanlık, bu yıl içerisinde ürün güvenliği denetimleri kapsamında 7 ayda 2 milyon 196 bin 747 ürünü denetimden geçirdi. Denetimlerde önceki yıllara göre güvensizlik oranının düştüğü ancak özellikle oyuncaklar ve deterjanlarda bu oranın yüksek olduğu saptandı. Güvensiz ürünlerin belirlenmesi durumda idari yaptırımlar uygulanıyor.

DENEYSEL ANALİZLER VE RİSK DEĞERLENDİRMELERİ

Denetimlerde riskli görülen ürünlerden numuneler alınarak laboratuvarlarda analizler yapılıyor. Analizlerde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamadığı veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerdiği tespit edilirse, bölge müdürlükleri altında bulunan risk değerlendirme komisyonları inceleme yaparak ürünlerin güvensiz olup olmadığına karar veriyor. Bu doğrultuda, üretici veya ithalatçı firmalar için çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımlar arasında para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması ve kamuoyunun riske karşı uyarılması yer alıyor.

Bakanlık, 2018 yılında hayata geçirdiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) vasıtasıyla uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin bilgilerini tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler, bu sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” bağlantısından ulaşabiliyor ve böylelikle tek bir kanaldan bilgi alarak bu ürünlerin takip edilmesi daha kolay hale geliyor. Bu sistemde, güvensiz ürünlerin belirlenmesi ile ilgili yetkili kuruluşların politika oluşturmasına ve dış kullanıcıların araştırmalar yapmasına imkan tanıyan bir veri tabanı da mevcut.

Tüketicilerin eğitim dönemi alışverişleri sırasında dikkat etmesi gereken noktalar da bulunuyor. Kırtasiye ürünlerinde, imalatçı ve ithalatçının açık kimlik bilgileri ile adresinin yer aldığı ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca, markası ve modeli net olan, üzerinde Türkçe uyarılar yer alan ürünlerin satın alınması gerekiyor. Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde yaş grubu bilgileri ve diğer uyarıların da kontrol edilmesi önemli. Özellikle 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturabilecek kırtasiye malzemelerindeki uyarılara dikkat edilmelidir.

CE İŞARETİNE DİKKAT

Boya malzemeleri, oyuncak benzeri ürünler, oyun hamurları ve parmak boyaları gibi ürünlerde CE işaretinin varlığına da dikkat edilmeli. Tekstil ürünlerinde, içeriği belirten etiketlerin Türkçe olarak okunabilir hale gelmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalı. Çocuk kıyafetlerinde ise kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.