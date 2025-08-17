Okul Alışverişinde Ürün Güvenliğine Dikkat!

YENİ EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

8 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu doğrultuda kırtasiye ürünleri, okul çantaları ve kıyafetler üzerinde denetimlere yoğunlaşılırken, bu ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ile etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu inceleniyor. Bakanlık, 2023 yılının ilk 7 ayında, ürün güvenliği denetimleri kapsamında 2 milyon 196 bin 747 ürün denetledi. Önceki yıllara göre güvensizlik oranının düştüğü gözlemlenirken, özellikle oyuncak ve deterjanlarda bu oranın yüksek olduğu belirlendi. Güvensiz ürünlerin tespitinde idari yaptırımlar uygulanıyor.

NUMUNE ALIM VE ANALİZ SÜREÇLERİ

Denetimler sırasında riskli görülen ürünlerden numuneler alınıyor ve laboratuvar analizi yapılıyor. Analizlerde, fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamayan veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerik bulunduran ürünler için, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonları inceleme yaparak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriyor. Bu süreçte, üretici veya ithalatçı firmalara para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasadan çekilmesi ve geri çağrılması gibi idari yaptırımlar uygulanıyor. Ayrıca, kamuoyunun riske karşı uyarılması sağlanıyor.

TÜKETİCİLER İÇİN GÜVENSİZ ÜRÜN BİLGİSİ

Bakanlık, 2018 yılında devreye aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) ile uygunsuz bulunan ürünler hakkında bilgileri tüketicilere sunuyor. Tüketiciler, “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden bu sisteme ulaşarak, güvensiz ürünleri takip edebiliyor. Bu sistem, yetkili kuruluşlar tarafından güvensiz ürünler konusunda politika oluşturulmasına ve araştırma yapılmasına da olanak tanıyan bir veri tabanı sunuyor.

ALIŞVERİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüketicilerin okul alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken bazı hususlar var. Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçının açık adıyla adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli, markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler alınmalı. Ayrıca, oyuncak şeklindeki kırtasiye ürünlerinin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibareler ve uyarılar kontrol edilmelidir. 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerindeki uyarılar da dikkate alınmalı.

CE İŞARETİNE DİKKAT EDİN

Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığına özen gösterilmeli. Tekstil ürünlerinde, içeriği gösteren etiketlerin Türkçe ve kolay okunabilir olması sağlanmalı. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk taşıyan unsurlara karşı da dikkatli olunması gerekiyor.