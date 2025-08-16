Okul Alışverişinde Yüzde 45 Artış

YENİ EĞİTİM YILI TARİHLERİ BELİRLENDİ

Yeni eğitim yılı 8 Eylül’de başlayacakken, birinci sınıf öğrencileri 1 Eylül’de eğitim hayatına adım atacak. Okulların açılmasına bir aydan daha az bir zaman kala, velilerin alışverişleri hız kazandı. E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verilerine göre, Ağustos ayının başında yapılan okul alışverişleri geçen yıla göre yüzde 45 oranında bir artış gösterdi.

ALTI YÜKSEK ARTIŞLAR GÖZLEMLENİYOR

Çanta kategorisinde ciro, Temmuz ayına göre yüzde 83 oranında bir yükseliş yaşadı. Kırtasiye ürünlerinde de artış oranı yüzde 60 olarak kaydedildi. Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 ile sınırlı kaldı. Geçen yıl ortalama sepet tutarı 517 lira iken, bu yıl bu rakam 750 liraya fırladı.

FİYATLARDA KAYDA DEĞER ZAMLAR

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlı alışveriş yapmaya yöneldiğini ifade etti. Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” dedi. Sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde okula dönüş alışverişinin daha da artacağı tahmininde bulunuyor. Ancak alışverişi erteleyen velilere, fiyatların yükselebileceği konusunda uyarılar yapıldı.