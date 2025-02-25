Okul Bahçesine Giren Köpek Panik Yarattı

OLAYIN GELİŞİMİ

Ihlamurkuyu Mahallesi’ndeki bir ortaokulun bahçesine giren sahibi olan bir köpek, bahçede bulunan öğrencilere saldırdı. Öğrencilerden bazıları kaçmaya çalışırken 5’ini ısıran köpek, bu durumu engellemeye çalışan bir öğretmeni de yaraladı. İhbar üzerine okula sağlık, polis ve belediye ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğrenciler ve öğretmene ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

KÖPEK YAKALANDI, SAHİP ARANIYOR

Belediye ekipleri, köpeği yakalamak için harekete geçti. Aynı zamanda polis ekipleri, tasmalı olan köpeğin sahibini bulmak amacıyla çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Aşağı Dudullu Mahallesi’ndeki bir evin önünde bağlı olan köpeğin zincirinin çözülerek kaçtığı tespit edildi. Köpeğin sahibinin A.K. olduğu belirlendi. Polis, A.K.’yı gözaltına alarak “Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakılması” suçundan adliyeye sevk etti.