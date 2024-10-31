Okul Durumu 31 Ekim Perşembe Hakkında

ÖĞRENCİLER VE VELİLERİN MERAKI

Cumhuriyet Bayramı’nın hemen ardından, öğrenciler ve veliler bugün, 31 Ekim’de okulların durumu hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle “Bugün okul var mı 31 Ekim Perşembe?” sorusu gündemde yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Birçok kişi, bu tarihin tatil olup olmadığını ve eğitimin nasıl süreceğini sorguluyor. Cumhuriyet Bayramı coşkusu sonrası, öğrencilerin derse Ara verip vermeyeceği konusundaki açıklamalara dikkat çekiliyor.

RESMİ TATİL DURUMU

Bugün 31 Ekim Perşembe ve okullar açık olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sonrası, okullarda eğitim kaldığı yerden devam ediyor. Resmi tatil, sadece Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı 29 Ekim tarihinde geçerli. Dolayısıyla, 31 Ekim günü okullarda ders yapılmaya devam ediyor. Bu yüzden, bugün öğrenciler için ders programında herhangi bir değişiklik söz konusu değil.