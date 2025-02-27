Okul Önünde Cinayet ve İntihar Olayı

OLAY YERİNE GİDEN BİR BABANIN TRAJEDİSİ

Alınan bilgilere göre, B.K. (31) Şirintepe Mahallesi’ndeki Şehit Burhan Sönmez İlkokulu önüne çocuklarını almak için gitti. Bu esnada okulun önüne gelen R.Ç. (37), eski eşi B.K.’ye çocuklarının gözü önünde tabancayla ateş açtı. R.Ç, ardından aynı silahla intihar etti.

MAHALLE SAKİNLERİ İHBAR ETTİ

Olayı gören mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, B.K. ile R.Ç.’nin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Bölgedeki polis ekipleri ise olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

GEÇMİŞTEKİ HUSUMET

İddialara göre, B.K. ile R.Ç. dün yıl temmuz ayında boşanmış durumdalar. Olayın arka planında, geçmişte yaşanan çatışmaların etkili olduğu düşünülüyor.