Okul servis ücretleri 3 bin 800 lira!

İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Okulların açılmasına sayılı günler kalmasıyla birlikte İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, servis ücretlerine dair bir açıklama yaptı. Sinar, en son ücret artışının 2025 Ocak ayında yapıldığını hatırlatarak, son dokuz aydır yeni bir düzenleme olmadığını belirtti. Servis ücretlerine zam yapılması gerektiğini ifade eden Sinar, “Yüzde 50 zam taleplerimizin gerçekleşmesi durumunda en kısa mesafe ücretlerinin 3 bin 800 lira olacağını” söyledi.

İSTANBUL BELEDİYESİ MECLİSİ’NDEN ZAM TALEBİ DEĞERLENDİRİLECEK

Sinar, eğitim öğretim sezonunun başlayacağı 8 Eylül’de gerçekleşecek belediye meclisi toplantısında taleplerinin değerlendirileceğini dile getirdi. Ayrıca, Danıştay’ın UKOME’lerin fiyat belirleme yetkisini iptal etmesi sonrasında kararın belediyelere geçtiğini ifade etti. İBB Meclisi’nde de fiyat tarifesinin belirleneceğini vurgulayan Sinar, “Geçen sene boyunca triger kayışı, motor yağı, lastik gibi temel ihtiyaçların sürekli kullanıldığını, bunların da yüzde 40’tan fazla zamlandığını” aktardı.

SERVİS ÜCRETLERİ MASRAFLARI KARŞILAMAKTA YETERSİZ

Sinar, servis araçlarının 16+1 kişi kapasitesine sahip olduğunu ve taşınabilecek öğrenci sayısının maksimum 15 olduğunu belirtti. Eğer zam teklifi kabul edilirse ücretin 4 bin lira olacağını kaydeden Sinar, “Yani 15 öğrenciden maksimum 60 bin lira gelir elde edileceğini” ifade etti. Bu ücreti, “meslektaşların araç masraflarını, kasko sigortasını karşılayabilmesi, evini geçindirebilmesi ve kış lastiği alabilmesi için gerekli” olduğunu da sözlerine ekledi.