okul-servislerine-zam-geliyor

YENİ EĞİTİM YILI İÇİN HAZIRLIKLAR

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Kitap, defter, kalem, okul forması gibi birçok gider kalemi için fiyatlar yeniden belirleniyor. 8 Eylül’de başlayacak 2025-26 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servislerine de zam bekleniyor. İstanbul’daki devlet okullarında şu an en kısa mesafe ücreti 2605 lira olarak belirlenmiş durumda. Servisçiler ise yüzde 50 zam talep ediyor.

ZAMLI TARİFELERLE YENİ DÖNEM

İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, zam talepleri kabul edilirse en kısa mesafe ücretinin 3 bin 800 ile 3 bin 900 lira olacağını belirtti. Sınar, “Bunu günlüğe vurursak 140 lira, 150 lira gibi olur. Bizim sürekli kullandığımız kaskoya yüzde 30-40, akaryakıta yüzde yirmi zam gelmiş. Dolayısıyla güvenli bir hizmet verebilmek için biz de bu artışı uygun gördük.” ifadelerini kullandı. Eğer İstanbul Servisçiler Esnaf Odası’nın zam talebi kabul edilirse, en uzak mesafe okul servisi ücreti de 6100 liradan 9150 liraya yükselebilir. Ayrıca anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servisler için yüzde 35 de rehber personel ücreti ekleniyor.

ÖZEL OKULLARIN UYGULAMALARI

Açıklanan tarifeye özel okulların uyma zorunluluğu olsa da, genelde daha yüksek fiyatlar sunuyorlar. Günhan Sınar, “Onlar ‘özel hizmet veriyoruz’ diyerek ekstra bedel alıyorlar. Hep arada o tur şirketleri yüksek paralar kazanıyor.” şeklinde konuştu. Danıştay kararı gereği, fiyatları tüm şehirlerde belediyeler belirliyor. Geçtiğimiz hafta Ankara’da da okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Türkiye’deki okul servislerinin büyük bir kısmının çalıştığı İstanbul’da da yeni tarifenin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.