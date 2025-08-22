okul-servislerine-zam-geliyor

YENİ EĞİTİM YILI GİDERLERİ YENİDEN BELİRLENİYOR

Yeni eğitim dönemi için geri sayım başladı. Kitap, defter, kalem, okul forması ve eğitime dair birçok gider kaleminde fiyatlar güncelleniyor. 8 Eylül’de başlayacak 2025-26 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul servislerine de zam yapılması ön görülüyor. İstanbul’da devlet okullarında en kısa mesafe ücreti şu an 2605 lira. Servisçiler ise yüzde elli oranında zam talep ediyor.

İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, talep edilen yüzde ellilik zam kabul edilirse ücretlerin 3 bin 800 – 3 bin 900 lira seviyesine çıkacağını aktardı. Sınar, “Bunu günlük hesaplayacak olursak, 140 lira, 150 lira gibi bir bedel çıkıyor. Sürekli kullandığımız kasko için yüzde 30-40, akaryakıtta ise yüzde yirmi zam geldi. Böylece güvenli bir hizmet sunmak adına bu artışı gerekli bulduk.” şeklinde bilgi verdi. İstanbul Servisçiler Esnaf Odası’nın zam talebinin onaylanması durumunda, en uzak mesafe okul servisi ücreti 6100 liradan 9150 liraya yükselebilir. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servisler için ayrıca yüzde 35 oranında rehber personel ücreti ekleniyor.

ÖZEL OKULLARDA FARKLI UYGULAMALAR VAR

Açıklanan tarifeye özel okulların uyma zorunluluğu bulunmasına rağmen daha yüksek bir ücret talep ediliyor. Günhan Sınar, “Onlar ‘özel hizmet veriyoruz’ diyerek ek ücretler alıyor. Ara sıra, bu tur şirketleri yüksek kazançlar elde ediyor.” ifadelerinde bulundu. Danıştay kararı doğrultusunda, fiyatlar tüm şehirlerde belediyeler tarafından belirleniyor. Geçtiğimiz hafta Ankara’da da okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Türkiye genelinde okul servislerinin neredeyse yarısının hizmet verdiği İstanbul’da, yeni tarifelerin yakında açıklanması bekleniyor.