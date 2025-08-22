okul-servislerine-zam-geliyor

YENİ EĞİTİM YILI İÇİN GÜNCELLEME SÜRECİ

Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kaldı. Kitap, defter, kalem, okul forması gibi eğitimle ilgili pek çok gider kaleminde fiyatlandırmalar yeniden değerlendiriliyor. 8 Eylül’de başlayacak 2025-26 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul servislerinin de fiyatlarında artış olması öngörülüyor. İstanbul’da devlet okullarında mevcut en kısa mesafe ücreti 2605 lira olarak belirlenmiş durumda. Servisçiler ise zam talebi olarak yüzde 50 artış öneriyor.

İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, zam talepleri kabul edilmesi halinde en kısa mesafe ücretinin 3 bin 800 ile 3 bin 900 lira arasında olacağını belirtti. Sınar, “Bunu günlüğe vurursak 140 lira, 150 lira gibi olur. Bizim sürekli kullandığımız kaskoya yüzde 30-40, akaryakıta ise yüzde yirmi zam geldi. Dolayısıyla güvenli bir hizmet verebilmek için bu artışı uygun gördük.” diye konuştu. İstanbul Servisçiler Esnaf Odası’nın zam talebi kabul edilirse, en uzak mesafe için servis ücreti 6100 liradan 9150 liraya yükselecek. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için taşımacılık yapan servisler de yüzde 35 oranında rehber personel ücreti ekleniyor.

ÖZEL OKULLARDA FİYAT POLİTİKASI

Belirlenen tarifeye göre özel okulların bu fiyatlara uymak zorunluluğu olmasına rağmen, genellikle daha yüksek fiyatlar sunuluyor. Günhan Sınar, “Onlar ‘özel hizmet veriyoruz’ diyerek ekstra bedel alıyorlar. Hep arada o tur şirketleri yüksek paralar kazanıyor.” ifadelerini kullandı. Danıştay kararı doğrultusunda, fiyatların her şehirde belediyeler tarafından belirlendiği de vurgulandı. Geçtiğimiz hafta Ankara’da okul servis ücretlerine yüzde 30 zam yapılmıştı. Türkiye’deki okul servislerinin neredeyse yarısının bulunduğu İstanbul’da da, yeni tarifenin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.