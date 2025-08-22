okul-servislerine-zam-geliyor

YENİ EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım devam ediyor. Kitap, defter, kalem, okul forması gibi eğitime ait birçok gider kaleminde fiyatlar yeniden belirleniyor. 8 Eylül’de başlayacak 2025-26 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servislerine de zam yapılması bekleniyor. İstanbul’da devlet okullarında en kısa mesafe ücreti şu an 2605 lira olarak karşımıza çıkıyor. Servisçiler ise yüzde 50 oranında bir zam talep ediyor.

İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, talepleri kabul edilirse en kısa mesafe ücretinin 3 bin 800 – 3 bin 900 lira olacağını belirtiyor. Sınar, “Bunu günlüğe vurursak 140 lira, 150 lira gibi olur. Bizim sürekli kullandığımız kaskoya yüzde 30-40, akaryakıta yüzde yirmi zam gelmiş. Dolayısıyla güvenli bir hizmet verebilmek için biz de bu artışı uygun gördük.” şeklinde açıklama yapıyor. İstanbul Servisçiler Esnaf Odası’nın zam talebi kabul edilirse, en uzak mesafe okul servisi ücreti 6100 liradan 9150 liraya yükselecek. Anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servislerde ise yüzde 35 oranında rehber personel ücreti ekleniyor.

ÖZEL OKULLARDAN YÜKSEK FİYAT TALEPLERİ

Açıklanan tarifeye özel okulların uyması zorunlu olsa da, daha yüksek fiyatlar sunuluyor. Günhan Sınar, bu durumla ilgili “Onlar ‘özel hizmet veriyoruz’ diyerek ekstra bedel alıyorlar. Hep arada o tur şirketleri yüksek paralar kazanıyor.” diyor. Danıştay kararı doğrultusunda, fiyatların tüm şehirlerde belediyeler tarafından belirlendiği belirtiliyor. Ankara’da da geçen hafta okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Türkiye’deki okul servislerinin yaklaşık yarısının çalıştığı İstanbul’da, yeni tarifenin yakında açıklanması bekleniyor.