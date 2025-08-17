Okul Ürünleri İçin Dikkatli Olun!

EĞİTİM YILI ÖNCESİ DENETİMLER SÜRÜYOR

8 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasalardaki gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu bağlamda özellikle kırtasiye ürünleri, okul çantaları ve kıyafetleri üzerinde yapılan denetimlerde, bu ürünlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri ile etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu inceleniyor. Bakanlık, bu yılın ilk yedi ayında ürün güvenliği denetimleri kapsamında 2 milyon 196 bin 747 ürünü denetledi. Yapılan denetimlerde, önceki yıllardaki güvensizlik oranının düştüğü, ancak oyuncaklar ve deterjanlar gibi bazı ürün gruplarında güvensizlik oranının yüksek olduğu belirlendi. Güvensiz ürünlerin tespitinde çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Denetim sırasında riskli görülen ürünlerden numune alınıyor ve bu numuneler laboratuvarlarda analiz ediliyor. Analiz sonuçlarında, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması veya kimyasal içeriklerinin limitlerin üzerinde çıkması durumunda, bölgede bulunan risk değerlendirme komisyonları tarafından inceleme yapılıyor. Güvensiz olduğu belirlenen ürünler için üretici veya ithalatçı firmaya para cezası veriliyor, ürünlerin piyasaya arzı durduruluyor ve gerekirse ürünler geri çağrılıyor ya da imha ediliyor. Ayrıca kamuoyunun riske karşı uyarılması sağlanıyor.

TÜKETİCİLER İÇİN GÜVENLİK BİLGİ SİSTEMİ

Bakanlık, 2018 yılında devreye soktuğu Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) ile uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin bilgilerini tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler, bu sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden ulaşarak ürünlerin takibini kolaylaştırabiliyor. Sistem, güvensiz ürün konusundaki yetkili kuruluşların politika oluşturmasına ve araştırmalar yapmasına olanak tanıyan bir veri tabanı içeriyor.

OKUL ALIŞVERİŞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüketicilerin okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken bazı hususlar mevcut. Kırtasiye ürünlerinde, imalatçının ve ithalatçının açık adı ile adresine sahip ürünler tercih edilmeli, ayrıca üzerlerinde markası ve modeli belli olan, Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalı. Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye malzemelerinde, hangi yaş grubuna yönelik olduğu gibi ibareler gözden geçirilmeli, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturabilecek uyarılar dikkate alınmalı.

CE İŞARETİ ÖNEMLİ

Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin varlığı kontrol edilmeli. Tekstil ürünlerinde ise, içeriği gösteren etiketler ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması gerektiğine dikkat edilmeli. Çocuk kıyafetlerindeki kordonlar, bağcıklar ve küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlar da göz önünde bulundurulmalı.