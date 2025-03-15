Okula Devamsızlıkta Velilere Ceza Verilecek

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞI VE CEZA UYGULAMASI

Şanlıurfa Valiliği, okulda devam etmeyen öğrencilerin velilerine yönelik idari para cezası uygulamasına başladığını açıkladı. Bu uygulamanın temeli, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na dayanıyor. Açıklamaya göre, her devamsızlık günü için velilere 257 TL ceza kesileceği duyurulmakta. Ek olarak, çocuğunu okula göndermeyen ailelere devamsızlıktan dolayı 11 bin 977 TL’ye kadar ek ceza uygulanabileceği belirtiliyor.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE ÖZEL DÜZENLEME

Fakat, mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle başka illere göç eden aileler için özel bir düzenleme yapılmış durumda. Bu aileler, çocuklarını gittikleri illerdeki okullara kaydettikleri ve devamlarını sağladıkları müddetçe ceza almaktan muaf tutulacaklar.

DEVAMSIZLIKLARIN TAKİBİ VE UYARILAR

Şanlıurfa Valiliği, okul idarelerinin devamsızlıkları takip edeceğini ve 5. devamsızlık gününde velilere bir mesaj, 10. devamsızlık gününde ise resmi bir mektup gönderileceğini bildirdi. Tüm bu uyarılara rağmen okuluna devam etmeyen öğrenci velilerine idari yaptırımların uygulanacağı ifade ediliyor.