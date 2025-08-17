Okula Dönüldüğünde Güvensiz Ürün Almayın!

EĞİTİM YILI ÖNCESİ DENETİMLER

8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, kırtasiye ürünleri, okul çantaları ve kıyafetlerine yönelik denetimlerde yoğunlaşma sağlanıyor. Denetimler, bu ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ve etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğunu değerlendiriyor. Bakanlık, bu yılın ilk yedi ayında ürün güvenliği denetimi kapsamında toplamda 2 milyon 196 bin 747 ürünü inceledi. Sonuçlar, önceki yıllara göre güvensizlik oranının azaldığını gösterirken, özellikle oyuncak ve deterjanlarda bu oran yüksekliğini koruyor. Güvensiz ürünler belirlendiğinde idari yaptırımlar uygulanıyor.

Denetimler sırasında riskli görülen ürünlerden numune alınıyor ve analizler laboratuvarlarda yapılıyor. Ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamadığı veya kimyasal içeriklerinin belirlenen limitlerin üzerinde olduğu durumlarda, bu konular bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonları tarafından inceleniyor ve ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriliyor. Bu süreçte, üretici veya ithalatçı firmalara çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor; bunlar arasında para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması ya da imhası yer alıyor.

TÜKETİCİ BİLGİLERİ İLE GÜVENSİZ ÜRÜNLERİ TAKİP EDİYOR

Bakanlık, 2018 yılından beri çalıştırdığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla uygunsuz ürünlerle ilgili bilgileri tüketicilere ulaştırıyor. Tüketiciler, bu bilgilere “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” web adresinden erişim sağlayabiliyor. Bu sistem, tek bir kanaldan yapılan bilgilendirme ile bu ürünlerin takibini kolaylaştırıyor. Ayrıca, güvensiz ürünlerle ilgili yetkili kuruluşlar tarafından politika oluşturulmasına ve araştırmaların yapılmasına olanak tanıyan bir veri tabanı mevcut.

Tüketicilerin okul alışverişi yaparken dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar var. Örneğin, kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçının adı ile adresinin açıkça yer aldığı ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Ayrıca, markası ve modeli belirtilen, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünlerin satın alınması öneriliyor. Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye malzemelerinde, yaş grubu ile ilgili uyarılar ve diğer bilgilerin kontrol edilmesi de önemli. 36 ay ve altındaki çocuklar için risk yaratabilecek malzemelerdeki uyarılara dikkat edilmesi gerekiyor.

CE İŞARETİNE GÖRE ÜRÜN KONTROLÜ

Boya malzemeleri, oyuncak görüntüsündeki ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin varlığına dikkat edilmesi gerekiyor. Tekstil ürünlerinde ise içeriği gösteren etiketlerin Türkçe ve kolay okunabilir bir şekilde olması gerektiği unutulmamalı. Çocuk kıyafetlerinde ise kordon, bağcık ve küçük parçalar içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.